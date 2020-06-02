Путин подписал указ о госполитике в области ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утверждаются основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ определяет основные угрозы в этой сфере и определяет официальные взгляды российской власти на принципы ядерного сдерживания.

В документе указано, что политика РФ в этой сфере «носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания».

Среди угроз перечислены. Например, развертывание другими странами баллистических ракет, гиперзвукового оружия, неконтролируемое распространение ядерного оружия, а также размещение такого оружие на территориях неядерных государств.

Ядерное сдерживание обеспечивается наличием и боеготовностью соответствующего оружия, а также готовностью России применить его.