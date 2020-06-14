Американец Джордан Морган может перейти в УНИКС

Американский форвард «Каршияки» Джордан Морган может перейти в казанский УНИКС. Об этом сообщает авторитетный баскетбольный портал Eurohoops.

Издание подчеркивает, что казанцы уже сделали очень выгодное предложение баскетболисту. При этом сам Морган ведет переговоры о контракте с греческим «Панатинаикосом».

Также на игрока претендуют еще три иностранных клуба.

Прошлый сезон Морган провел в составе турецкой «Каршияки» и набирал в среднем 13,5 очка и 7,3 подбора в чемпионате Турции.

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что спонсоры казанского клуба находятся в затруднительном положении из-за ситуации вокруг коронавируса. По его словам, это может помешать казанцам продлить соглашение с главным тренером Димитрисом Прифтисом.