В Татарстан вернется теплая погода без дождей

С завтрашнего дня в Татарстане установится теплая погода без дождей, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ.

Так, в воскресенье, 14 июня, и в понедельник, 15 июня, республика окажется под влиянием периферии северного антициклона. В этот период не ожидается существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до +5... +10˚, днем 14 июня столбики термометров поднимутся до +21˚, 15 июля воздух прогреется до +24˚.

Во вторник, 16 июня, прогнозируется повышение температуры до +26˚.

Недавно синоптики предупредили россиян об «арктическом вторжении» после жары. По их данным, на территории страны температура держалась значительно выше климатической нормы. Сейчас же поток холода пробивается все дальше вглубь континента, и к выходным вне зоны арктического вторжения остался лишь крайний юг страны.

