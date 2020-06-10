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Синоптики предупредили, что жара в России сменится «арктическим вторжением»

18:48, 10.06.2020
Синоптики предупредили, что жара в России сменится «арктическим вторжением»
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики предупредили россиян об «арктическом вторжении» после жары. Сейчас на территории страны температура держится значительно выше климатической нормы.

По данным специалистов, на Русской равнине «начинается вторжение холодного фронта с Северного Ледовитого океана». Так, поток холода будет пробиваться все дальше вглубь континента, и к выходным вне зоны арктического вторжения останется лишь крайний юг страны, сообщает RT со ссылкой на сайт центра погоды «Фобос».

Сегодня МЧС по РТ вновь предупредило жителей республики о грозе с сильным ветром и граде. Ночью и утром местами ожидается туман.

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