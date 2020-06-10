Синоптики предупредили, что жара в России сменится «арктическим вторжением»

Синоптики предупредили россиян об «арктическом вторжении» после жары. Сейчас на территории страны температура держится значительно выше климатической нормы.

По данным специалистов, на Русской равнине «начинается вторжение холодного фронта с Северного Ледовитого океана». Так, поток холода будет пробиваться все дальше вглубь континента, и к выходным вне зоны арктического вторжения останется лишь крайний юг страны, сообщает RT со ссылкой на сайт центра погоды «Фобос».



Сегодня МЧС по РТ вновь предупредило жителей республики о грозе с сильным ветром и граде. Ночью и утром местами ожидается туман.