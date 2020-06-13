В Казани коммунальщики закрасили граффити с котом

В Казани коммунальщики закрасили граффити с котом на улице Жуковского. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Так, ранее на одном из домов по улице Жуковского неизвестные нарисовали морду кота и сверху надпись: «Кто бы обнял тебя, но зачем?». Теперь рисунок закрасили.



«Городские власти затерли знаменитого котика и надпись на улице Жуковского около Cho.Pho», — говорится в «Инстаграме» пользователя Kazangato.

Похожая ситуация ранее произошла в Петербурге. Там к 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского появились граффити с изображением поэта напротив его музея-квартиры «Полторы комнаты» в Доме Мурузи. Позже рисунок закрасили, потому что здание, на котором он был изображен, принадлежит школе. После этого неравнодушные петербуржцы начали оставлять возле стены цветы, а на месте закрашенных граффити писать стихи поэта красками, фломастерами и губной помадой.