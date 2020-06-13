В «Газпроме» рассказали, из-за чего произошел взрыв в газохранилище в Казани

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Компания «Газпром сжиженный газ», которой принадлежит Казанская кустовая база, сообщила, что возгорание и последующий взрыв произошел при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. После взрыва последовал пожар.



Сотрудники компании оказывают содействие работающим на месте представителям оперативного штаба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан и Казанского пожарно-спасательного гарнизона, следователям и следователям-криминалистам Следственного комитета РФ по Республике Татарстан, а также сотрудникам Приволжского управления Ростехнадзора, сообщает «РИА Новости».

«Реальное время» следит за ситуацией.