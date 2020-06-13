Видеорепортаж МЧС РТ с места взрыва: из горящей цистерны выкачивают газ

Фото: МЧС по РТ

МЧС опубликовало видеорепортаж с места ЧС на Казанской кустовой базе, где вчера вечером прогремел взрыв и до сих пор бушует пожар.

На кадрах видно, что горит резервуар второй группы. Объем его составляет 170 кубических метров. Чтобы огонь не распространился на соседние резервуары, пожарные охлаждают их водой.

«На данный момент происходит остаточное выгорание из резервуара. Было установлено, что была нарушена герметичность запорной арматуры первого резервуара в этой группе и имеется горение двух манометрических сборов еще на двух резервуарах», — сообщил на месте сотрудник МЧС по РТ

С помощью персонала была организована перекачка газа в резервную цистерну. На момент начала перекачки уровень газа составлял более половины резервуара. Сейчас уровень газа — в районе 15—20 см.

Ранее для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на месте тушения пожара на Казанской кустовой базе.

