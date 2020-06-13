Транспортная прокуратура проводит проверку задержки вылета самолета из Казани на шесть часов

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку после задержки самолета в Казани на шесть часов.

Накануне в аэропорту Казани произошла задержка рейса У6-9974 авиакомпании «Уральские авиалинии». Он должен был вылететь в 04 часа 45 минут по московскому времени. Однако авиарейс был задержан из-за технической неисправности воздушного судна. Он вылетел только в 12 часов 24 минуты.

На борту были 86 человек. Их обеспечили прохладительными напитками, питанием. По результатам организованной по данному факту прокурорской проверки будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования.