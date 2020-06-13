Фоторепортаж с места взрыва газораспределительной станции в Казани

Фото: МЧС по РТ

В МЧС рассказали подробности вчерашнего пожара в здании ООО «Газпром сжиженный газ».

Взрыв произошел в здании операторной. В результате загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 куб. м. Происходило факельное горение высотой до 50 м, огонь мог перекинуться на соседние резервуары.

В результате пожара операторная обрушилась. Из-под обломков конструкций здания пожарные извлекли двух пострадавших, один из которых позже скончался.

На место пожара прибыл начальник ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин. В 22.30 пожару был присвоен четвертый ранг опасности.

Спасатели тушили огонь с применением пеноподъемника, также была задействована передвижная насосная станция. Три лафетных ствола охлаждали цистерны. Была проложена одна магистральная линия. Благодаря этому стенки резервуара постоянно остаются мокрыми, а процесс горения происходит в верхней части с горловины резервуара. Таким образом, вся температура уходит вверх — это дает возможность ликвидировать угрозу взрыва данного резервуара и возгорание соседних резервуаров.

Также для тушения применялся пожарный поезд с цистернами с водой ПАО «Казаньоргсинтез».

По сообщению Министерства экологии и природных ресурсов РТ, содержимое углеводородов находится в норме — были произведены замеры воздуха.