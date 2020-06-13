Астрофизики под руководством Рашида Сюняева составили рентгеновскую карту неба

Группа ученых из России и Германии составила первый обзор неба в рентгеновском излучении. Карта неба составлялась при помощи телескопов ART-XC и eROSITA и под руководством академика Рашида Сюняева.

«Уже сейчас понятно, что данные телескопа eROSITA на борту «Спектра-РГ» позволят нам уточнить количество атомарного и молекулярного газа и пыли в различных направлениях на небе», — приводит слова Сюняева пресс-служба «Роскосмоса».

Сюняев является научным руководителем проекта «Спектр-РГ», курирующего одноименную российскую орбитальную обсерваторию.

На составленных учеными картах зарегистрировано около полумиллиона рентгеновских источников. Планируется получить еще семь таких карт в течение следующих трех с половиной лет. Суммарная карта будет намного более подробной, чем первая, за счет постоянного увеличения экспозиции и чувствительности, при условии непрерывной и качественной работы спутника и его телескопов.

Напомним, в 2017 году Сюняев рассказал в интервью «Реальному времени» о своих татарских корнях, науке и проблеме национальных языков.

