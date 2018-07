Рашид Сюняев получил международную премию Марселя Гроссмана

Фото: Максим Платонов

Известный российский астрофизик Рашид Сюняев получил премию Марселя Гроссмана. Награду ученому вручили в Риме (Италия) в рамках XV Международной конференции им. Марселя Гроссмана по проблемам общей теории относительности, астрофизики и релятивистской теории поля (Fifteenth Marcel Grossmann Meeting MG15).

Премия 75-летнему лауреату присуждена с формулировкой: «за теоретическую разработку методов тщательного исследования наблюдательных проявлений процессов в ранней Вселенной с использованием реликтового излучения» («for the development of theoretical tools in the scrutinising, through the CMB, of the first observable electromagnetic appearance of our Universe»).

Кроме российского ученого такую же награду получили также американский космолог Лайман Пейдж (Lyman Page), китайско-американский математик Шинтун Яу (Shing-Tung Yau), а также коллективы из Группы научного сотрудничества Планка (Planck Scientific Collaboration) и Лаборатории экспериментальной физики Хансена Стэнфордского университета (Hansen Experimental Physics Laboratory (HEPL) at Stanford University).

«Этому признанию можно только радоваться, — прокомментировал получение премии корреспонденту «Реального времени» Рашид Сюняев. — Ведь лауреатами награды Марселя Гроссмана в предыдущие годы были выдающиеся математики, физики и астрономы Стивен Хокинг, Роджер Пенроуз, Туллио Редже, нобелевские лауреаты Т.Д. Ли, Чжэньнин Янг, Рикардо Джиаконни, Субраманьян Чандрасекар, Абдус Салам, замечательные советские ученые: астроном Ян Эйнасто, академики Исаак Халатников и Яков Синай, иностранные члены Российской академии наук: астрофизики лорд Мартин Рис и Иоахим Трюмпер. Рад, что одновременно со мной эту награду получили выдающиеся экспериментаторы, исследователи реликтового излучения Вселенной Лайман Пейдж и Жан-Лу Пюже (совместно с «командой» замечательного спутника Планка).

Премия Марселя Гроссмана (Marcel Grossmann Award) — международная награда в области гравитационной физики и астрофизики, присуждаемая раз в три года Сетью международных центров релятивистской астрофизики (ICRANet) начиная с 1985 года. По форме представляет собой серебряную скульптуру.

Отметим, Рашид Сюняев является читателем «Реального времени». Он один из лидеров мировой астрофизики, автор фундаментальных исследований, вошедших в учебники и университетские курсы теоретической астрофизики и физической космологии во всем мире. Среди его результатов — «стандартная» теория дисковой аккреции на черные дыры и нейтронные звезды (Шакура и Сюняев, 1973, 1976); формула Сюняева-Титарчука (1980) для спектра излучения, формирующегося при комптонизации низкочастотных фотонов в горячей плазме; предсказание влияния акустических волн в ранней Вселенной на угловые флуктуации реликтового излучения и на пространственное распределение галактик — так называемые «акустические пики» и «барионные акустические осцилляции» (Сюняев, Зельдович 1970); «эффект Сюняева-Зельдовича» (1972), позволяющий использовать скопления галактик в качестве мощного инструмента наблюдательной космологии.

Напомним, в 2017 году академик вошел в список 20 наиболее цитируемых исследователей 2017 года в физиологии и медицине, физике, химии и экономике по версии аналитической компании Clarivate Analytics.

Летом прошлого года Сюняев приезжал в Казань. В столице Татарстана он выступил на VI Съезде Всемирного конгресса татар, прочитал лекцию в КФУ и дал развернутое интервью корреспонденту нашей интернет-газеты, в котором рассказал о своих татарских (мишарских) корнях, науке и проблеме национальных языков.