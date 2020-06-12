Бюджет России за первые 5 месяцев оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Дефицит федерального бюджета России в первые 5 месяцев 2020 года составил 409,117 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минфин России. Размер дефицита к объему ВВП в материалах министерства не уточняется.

С января по апрель бюджет был исполнен с профицитом 122,881 млрд рублей, или 0,4% ВВП. Дефицит бюджета в мае составил 655,77 млрд рублей. При этом доходы сложились в объеме 888,906 млрд рублей. Расходы в мае текущего года были на уровне 1 трлн 544,7 млрд рублей.

Доходы бюджета в первые 5 месяцев составили 7 трлн 890,9 млрд рублей (38,3% к утвержденному объему доходов на год). Расходы в январе — мае достигли 8 трлн 300 млрд рублей (42,2% утвержденных расходов на год).