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В казанском метро завтра будут звучать стихи о России

20:59, 11.06.2020
В казанском метро завтра будут звучать стихи о России
Фото: realnoevremya.ru

Завтра, 12 июня, на 11 станциях казанского метро будут звучать стихи о России.

Услышать их в исполнении деятелей культуры и искусства республики, а также послушать аудиозаписи песен о России в исполнении камерного хора можно будет на всех станциях метро с 6 часов утра и до 12 часов ночи.

Помимо этого, завтра праздничные поздравления появятся на видеомониторах в трамваях и троллейбусах, сообщает комитет по транспорту Казани.

Также завтра в Казани муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать без взимания платы.

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
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