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В Казани 12 июня муниципальные парковки будут работать бесплатно

16:26, 11.06.2020
В Казани 12 июня муниципальные парковки будут работать бесплатно
Фото: kzn.ru

В Казани 12 июня, в День России, муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать без взимания платы.

Также они будут работать бесплатно 13 и 14 июня, передает мэрия Казани.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса городские власти пошли на уступки в работе парковок. Теперь время их работы сокращено на час, также плата не взимается в оба выходных дня. Такие послабления будут действовать полгода.

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