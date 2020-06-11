В Казани 12 июня муниципальные парковки будут работать бесплатно

В Казани 12 июня, в День России, муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать без взимания платы.

Также они будут работать бесплатно 13 и 14 июня, передает мэрия Казани.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса городские власти пошли на уступки в работе парковок. Теперь время их работы сокращено на час, также плата не взимается в оба выходных дня. Такие послабления будут действовать полгода.

