В России увеличили пособия по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4,5 тысячи рублей.

Также индивидуальные предприниматели, вынужденные прекратить свою деятельность после 1 марта, получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.

Помимо этого, для людей, у которых период выплаты пособий по безработице закончился после 1 марта, эта возможность продлевается еще на три месяца, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Отмечается, что расширится число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей» в июне, июле и августе.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как в Татарстане взлетело количество безработных на рынке труда после объявления Путиным о выплатах пособия по безработице по верхней планке.

