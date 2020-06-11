Горнолыжный комплекс «Казань» выплатил 1,1 млн рублей недополученных зарплат работникам

Прокуратура Верхнеуслонского района проверила соблюдение требований трудового законодательства в деятельности АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань».



Выяснилось, что зарплата работникам комплекса выплачивается с нарушением установленного законом срока. Так, ряд сотрудников не получили выплаты за работу в ночное время и выходные дни. Также руководство несвоевременно выполнило окончательный расчет с 23 уволенными работниками.

Помимо этого, правоохранители обнаружили, что денежные средства, удержанные с работников в счет выплаты алиментов, направлялись не в срок, с ноября 2019-го по март 2020 года.

Сейчас нарушения устранены — работникам выплатили полагающиеся им выплаты на суму 1,1 млн рублей.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении юридического лица АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань» дело об административном правонарушении. Спорткомплекс оштрафовали на 45 тыс. рублей.



Кроме того, в адрес руководителя прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

В начале июня прокуратура Набережных Челнов отчиталась о пресечении попытки руководства ООО «КамгэсЗЯБ» сократить 311 работников предприятия.

