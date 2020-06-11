В «Салават купере» новому соципотечному дому выдали заключение о соответствии

Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала заключение о соответствии объекту «Жилой дом №4-1 с нежилыми помещениями в ж/р «Салават купере».

В 19-этажном жилом доме готовы к заселению 255 квартир. Новостройка расположена по улице Нурихана Фаттаха.

НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» выступила инвестором-застройщиком многоквартирного дома. Его построили в рамках реализации республиканской программы социальной ипотеки и национального проекта «Жилье и городская среда», передает пресс-служба Госстройнадзора РТ.



Также в 12-м квартале жилого района «Салават купере» появилась парковка на 205 машино-мест общей площадью 4 650 кв. метров.

