В Казани сегодня открылось около 150 кафе с летними верандами

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня в Татарстане заведения общественного питания, которые располагают летними верандами, начали принимать посетителей. По оценкам главы ассоциации отельеров и рестораторов Татарстана Зуфара Гаязова, сегодня только в Казани начали работу для посетителей около 150 таких заведений.



При этом общее количество заведений общепита в городе составляет около 1,5 тысячи. Таким образом, сегодня открылись для посетителей примерно 10% от всех ресторанов и кафе.

Правительство Татарстана разрешило с 11 июня ресторанам и кафе открыть летние веранды. Также общепит может работать в гостиницах. У всех сотрудников будут проверять температуру, принимать посетителей можно в средствах индивидуальной защиты. Запрещается использовать посуду с трещинами и сколами, а мыть ее нужно в посудомойках с дезинфицирующим средством при максимальной температуре.