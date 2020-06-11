Вперед, на огород: что высадить в середине июня

Фото: «Реальное время»

«Реальное время» в преддверии выходных решило выяснить, чем садовник-любитель может заняться на своей даче. Основное время посева растений, конечно, уже прошло, но в саду все еще есть, что посадить. Мы подобрали пять занятий, а точнее, пять видов растений, которые можно высадить в ближайшее время, например на выходных.

Помидоры

Сейчас самое подходящее время для выращивания одного из наиболее популярных овощей — помидоров. Угроза заморозков совсем недавно миновала (считается, что она есть примерно до 10 июня), и уже можно сажать их в открытый грунт без укрытия — то есть не в парник. Высаживать сейчас, правда, нужно уже всходы, заранее подготовленные. Для высадки нужно вынуть растение из горшка, поместить земляной ком в лунку, предварительно удобренную. Стебли нужно поместить на 10—15 сантиметров вглубь, рассаду повернуть на бок и обильно полить. Дальше — процесс, стандартный для выращивания томатов.

Болгарский перец

Похожая ситуация и с болгарским перцем. Заранее подготовленная в конце мая — середине июня рассада должна высаживаться в открытый грунт. Конечно, болгарский перец — далеко не самое распространенное растение для выращивания в средней полосе России, оно требует активного ухода. Под болгарский перец почву лучше всего готовить заранее, за год. Высаживать перец в лунки лучше на ту же глубину, на которой растения росли в рассадном ящике. Помимо регулярного полива, перцу потребуются подвязки и подкормки. Подкормка, например, может состоять из смеси воды, аммиачной селитры, калийных удобрений и суперфосфата.

Брокколи

Помимо помидоров и перца, можно заняться высадкой капусты. Например, брокколи — достаточно не холодостойкое растение, поэтому высаживать его нужно именно в июне. Стандартный срок созревания составляет около 80 дней, поэтому к концу августа уже должен быть урожай. Семена необходимо высадить в открытый грунт — на рассаду это было нужно сделать еще в апреле. Глубина высеивания семян — около полутора сантиметров. Брокколи требуется полив примерно раз в неделю (в жару — чаще).

Цветная капуста

Еще один вид капусты, который сейчас самое время высаживать, — цветная. Наиболее подходящими датами считаются 15—20 июня, высаживание нужно производить в открытый грунт. В отличие от цветной капусты, которую высаживали весной (в конце апреля — начале мая), «летняя» капуста бывает больше и качественнее. Но есть тут и определенные сложности: во-первых, необходим ежедневный полив. Во-вторых, нужна защита от вредителей. Высадка должна производиться на глубину около 1 сантиметра.

Цветы

Кроме того, июнь — подходящее время для высаживания в открытый грунт цветов. Среди быстрорастущих цветов, которые порадуют глаз уже в этом году, — календула, космея, кларкия. На следующий год взойдут двулетники — колокольчик, турецкая гвоздика, маргаритки, виола. Предварительно землю лучше хорошо вскопать для насыщения воздухом и полить. Посеянные семена тоже нужно полить и прикрыть пленкой, чтобы почва не теряла влагу, до момента, когда появятся первые всходы. В целом сеять лучше в пасмурную погоду, и желательно, чтобы пасмурная погода сохранялась и несколько дней после посева.

Максим Матвеев