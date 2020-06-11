В Татарстане объявили штормовое предупреждение — ливни и ветер до 24 м/с

В Татарстане объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ со ссылкой на Гидрометцентр РТ.

С 8 утра до 20 вечера 12 июня в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер порывами до 15—20 м/с, местами шквалистые усиления до 24 м/с. Также возможны сильные дожди и локально град.

В Казани завтра днем местами ожидаются сильный дождь, гроза, сильный ветер порывами до 15—20 м/с.

В ближайшие выходные в Казани и Татарстане ожидается теплая погода, но возможны осадки. Как рассказал профессор Юрий Переведенцев, 12 июня, День России, станет самым теплым на неделе.