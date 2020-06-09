Профессор КФУ рассказал о погоде в День России, 12 июня

В ближайшие выходные в Казани и Татарстане ожидается теплая погода, но возможны осадки. Как рассказал профессор Юрий Переведенцев, 12 июня, когда отмечается День России, станет самым теплым на неделе.

«Дневная температура достигнет 27 градусов выше нуля, ночные также будут достаточно высокими — плюс 17 градусов. Однако уже в субботу пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди с сильным порывистым ветром», — цитирует Переведенцева пресс-служба КФУ.

13 июня, после прохождения холодного фронта, ветер поменяет свое направление и в республику придут северо-восточные воздушные потоки. В выходные температура воздуха заметно снизится: в дневные часы — 13—18 градусов выше нуля, в ночное время — 10—12 градусов тепла.

«На летний период, по прогнозам Гидрометцентра РТ, показатели находятся в пределах климатической нормы. Нужно отметить, что превышены нормы осадков, на данный момент — 63 мм. Несмотря на то, что лето началось с дождей, в целом оно будет теплым, если сравнивать с прошлым годом», — констатировал метеоролог.