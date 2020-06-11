Галимова о психдиспансере Челнов: «На сегодняшний день ситуация там стабильная»

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на брифинге, говоря о ситуации в психоневрологическом диспансере Набережных Челнов, заявила: «Говорить о вспышке, к счастью, не приходится. Вспышка — это когда происходит бесконтрольное распространение какого-либо вируса. В данном случае мы говорим, что ситуация в части распространения COVID-19 под контролем», — сказала она.

Она отметила, что прокуратура начала проверку и вчера официально заявила, что на первом этапе проверки не выявлено никакой вспышки.

«На сегодняшний день ситуация там стабильная, она находится под контролем надзорного ведомства и Минздрава Республики Татарстан. Они также по этой теме работают, поэтому на сегодняшний день в штатном режиме психдиспансер продолжает свою работу», — сообщила Галимова.

Подробнее о ситуации в челнинском психдиспансере — в материале «Реального времени».