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Соцсети: В Самосырово появились новые кучи мусора

06:16, 02.06.2020
Соцсети: В Самосырово появились новые кучи мусора
Фото: realnoevremya.ru

В Самосырово появились новые кучи мусора. Об этом сообщили в Instagram «ВКазани знают».

«В Самосырово торжественно закрыли одну свалку и назвали её самосыровским холмом, так тут же начала образовываться новая», — написали в соцсетях.

На пост отреагировало министерство экологии Татарстана. Сотрудники министерства попросили уточнить местоположение новых свалок для принятия мер.

В конце мая на Самосыровском полигоне ТБО перешли к последнему — биологическому — этапу рекультивации. Мэр Казани Ильсур Метшин предложил называть его «холмом».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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