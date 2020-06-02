Соцсети: В Самосырово появились новые кучи мусора

В Самосырово появились новые кучи мусора. Об этом сообщили в Instagram «ВКазани знают».

«В Самосырово торжественно закрыли одну свалку и назвали её самосыровским холмом, так тут же начала образовываться новая», — написали в соцсетях.

На пост отреагировало министерство экологии Татарстана. Сотрудники министерства попросили уточнить местоположение новых свалок для принятия мер.

В конце мая на Самосыровском полигоне ТБО перешли к последнему — биологическому — этапу рекультивации. Мэр Казани Ильсур Метшин предложил называть его «холмом».

