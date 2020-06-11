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Сбербанк договорился о покупке 2ГИС за 14 миллиардов рублей

09:14, 11.06.2020
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС за 14 миллиардов рублей
Фото: commons.wikimedia.org

Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в 2ГИС. Картографический сервис оценили в 14,3 млрд рублей.

В рамках сделки Сбербанк с партнерами получат 75% сервиса. Одновременно из состава владельцев 2ГИС фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского.Им принадлежало 20% и 2,3% соответственно, пишет РБК.

В августе прошлого года в СМИ появилась информация, что Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС. Недавно сервис создал модель с двумя вариантами распространения коронавируса в Казани и других городах. В обоих моделях заболевание передается здоровым людям от больных, но с разной скоростью.

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