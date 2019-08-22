СМИ: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщает РБК.

Собеседники издания разошлись во мнениях, кто стал инициатором переговоров. Один из источников утверждает, что банк, другой — что представители холдинга сами вышли к инвесторам с предложением о продаже.

2ГИС входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов. В июне 2018 года его ежемесячная всероссийская аудитория на десктопах и мобильных устройствах равнялась 19,7 млн человек, проживающих в крупных городах.Разработчиком сервиса является новосибирское ООО «Дубльгис». В рейтинге журнала Forbes самых дорогих российских интернет-компании 2ГИС занимает восьмое место.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, в котором банк получит 80% и вложит инвестиции, а киностудия перенесет ряд лицензий на персонажей.

