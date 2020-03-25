2ГИС создал модель с двумя вариантами распространения коронавируса в Казани и других городах
Картографический сервис 2ГИС разработал математическую модель, которая показывает, как распространялся бы коронавирус в ряде российских городов при двух сценариях.
Так, пользователи могут увидеть вариант распространения инфекции в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Владивостоке, Челябинске.
В обоих моделях заболевание передается здоровым людям от больных, но с разной скоростью.
Первый вариант показывает привычную жизнь, без социального дистанцирования: согласно этой модели, число зараженных растет резко, а врачи с трудом справляются с наплывом пациентов.
Вторая модель — соблюдение социальной дистанции, которая позволяет избежать большого количества заболевших.
В компании подчеркнули, что данная модель показывает влияние нового вируса и его распространение и не является реальным прогнозом.
Целью данного эксперимента является показ того, что ограничение социальных контактов позволит замедлить распространение вируса и избежать переполнения больниц.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Сделайте карту распространения ковид в ТАТАРСТАНЕ, с выявленными заражениями и под людьми наблюдением.
Реальную !!! А не пропогандисткие картинки в стиле "вот как бы было бы"...
Или у нас цензура не разрешает? Мы ж такие принципиально открытые