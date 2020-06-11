Срок «Однопроцентного» микрозайма для предпринимателей РТ увеличен до трех лет

По просьбам бизнесменов и по согласованию с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым подведомственная Министерству экономики РТ некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» начнет выдавать заем на новых условиях.

Этот финансовый продукт вошел в перечень республиканских мер поддержки бизнесменов, которые не попали в список наиболее пострадавших отраслей. По условиям программы, организации и ИП, чья выручка за месяц упала более чем на 30% по сравнению со средней в 2019-м, могут получить заем от 100 тыс. до 2 млн рублей, под 1% годовых, теперь уже сроком до 3 лет (ранее речь шла о периоде в 2 года). Льготная ставка действует первые шесть месяцев. После этого периода те, кто сохранит штат не менее 90% (к уровню марта 2020 года), будут платить половину ключевой ставки ЦБ РФ. Остальные — в размере ключевой ставки на дату заключения договора.

Документы на оформление займа можно направить через портал ФАСТТРЕК.РФ.

Добавим, что с 27 апреля ФПП РТ уже выдал 71 «Однопроцентный» микрозаем на сумму 74,8 млн рублей.

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