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В Татарстане до середины октября закрывается дорога в Бугульминском районе

12:28, 10.06.2020 1
В Татарстане до середины октября закрывается дорога в Бугульминском районе
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Миндортранс Татарстана объявил об ограничении движения по дороге Солдатская Письмянка — Старое Сумароково в Бугульминском районе. Оно будет действовать с 10 июня до 12 октября.

В этот период на участке от 0 до 3,4 км будет идти ремонт, сообщает пресс-служба министерства.

Для объезда автомобилистам предлагается пользоваться трассой Казань — Оренбург и дорогой Бугульма — Аэропорт.

Напомним, что в Казани до ноября будет ограничено движение по улице Равнинной, расположенной в Кировском районе города. Там также запланирован ремонт проезжей части.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:50
    как можно ремонтировать 3 км дороги 4 месяца????? Это же работа на пару недел.
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