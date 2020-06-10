В Татарстане до середины октября закрывается дорога в Бугульминском районе

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Миндортранс Татарстана объявил об ограничении движения по дороге Солдатская Письмянка — Старое Сумароково в Бугульминском районе. Оно будет действовать с 10 июня до 12 октября.

В этот период на участке от 0 до 3,4 км будет идти ремонт, сообщает пресс-служба министерства.

Для объезда автомобилистам предлагается пользоваться трассой Казань — Оренбург и дорогой Бугульма — Аэропорт.

Напомним, что в Казани до ноября будет ограничено движение по улице Равнинной, расположенной в Кировском районе города. Там также запланирован ремонт проезжей части.