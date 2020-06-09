На Большом Казанском кольце готовятся к укладке трамвайных путей на мосту через Монастырскую протоку

На Большом Казанском кольце (БКК) готовятся к укладке трамвайных путей на мосту через Монастырскую протоку. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

На прошлой неделе рабочие продолжили устройство опалубки и армирование пролетного строения левого проезда и проезда под трамвайные пути. Закончили сборку силовых подмостей и формообразующих элементов между опорами. Готовятся к бетонированию пролетные строения под трамвайные пути.

Также продолжается устройство дорожного полотна на участке от Прибрежной до Тихорецкой. Заасфальтированы 1 200 кв. м тротуаров. Смонтированы 880 погонных метров бортового камня.

Продолжается монтаж трамвайных путей на разворотном кольце в районе троллейбусного депо №2. Строители укладывают рельсошпальную решетку трамвайных линий с балластировкой путей и установкой опор контактной сети трамвая от улицы Баки Урманче до моста через Монастырскую протоку и на разворотном кольце у улицы Авангардной.

Накануне Минтранс Татарстана опубликовал свежие фотографии строительства БКК.



Строительство БКК ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».