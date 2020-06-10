Новости происшествий

22:53 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане женщину убило молнией

22:28, 10.06.2020
В Татарстане женщину убило молнией
Фото: pixabay.com

В Татарстане, недалеко от Бавлов, женщину убило молнией.

Инцидент произошел вчера, 9 июня, в Ютазинском районе. Две жительницы села Ютаза вышли вечером на прогулку с палками для скандинавской ходьбы. В этот момент началась гроза. От удара молнии пострадали обе женщины. Одна из них, 61-летняя пенсионерка, скончалась на месте, а ее приятельницу в тяжелом состоянии госпитализировали в Уруссинскую районную больницу, пишет «Бавлы-информ».

В конце мая в деревне Куюки под Казанью во время грозы молния ударила в столб линии электропередачи. Из-за этого населенный пункт остался без света.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем