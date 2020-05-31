Соцсети: деревня Куюки под Казанью осталась без света из-за удара молнии

В деревне Куюки под Казанью во время грозы молния ударила в столб линии электропередачи. Из-за этого населенный пункт остался без света.

Как сообщают пользователи соцсетей, молния ударила в столб возле магазина «Пятерочка». Специалисты обещают, что электричество дадут через 2-3 часа.

«Не знаю насчет Куюков, но в Светлом бахнуло очень сильно. Свет замигал, а потом был просто невероятный гром», — рассказывает один из пользователей.

Ранее в соцсетях было размещено сообщение, что затопило проспект Победы. Уровень воды в некоторых местах доходил до кузовов автомобилей.



