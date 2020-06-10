ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых.

Регулятор отмечает, что продолжающийся кризис общественного здравоохранения в ближайшей перспективе продолжит существенно влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию, передает RT.

По итогам апреля 2020 года, который был нерабочим, российский бизнес потерял 3,7 трлн рублей. Обороты предприятий упали на 21% по сравнению с мартом. Среди отраслей серьезнее всего пострадали междугородные и международные железнодорожные перевозки — их оборот за месяц снизился на 74% (минус 8 млрд рублей). В тройку вошли гостиничный бизнес (-64,7%, или -12 млрд рублей) и предприятия в сфере культуры, спорта и развлечений (-64%, -18 млрд рублей).

