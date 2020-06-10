В рамках дела Ефремова правоохранители завели уголовное дело о сбыте наркотиков

Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств ДТП в центре Москвы, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова.



Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову неустановленными лицами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Вчера Таганский районный суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. Так, он пробудет под арестом до 9 августа.



Статья УК, по которой предъявили обвинение Ефремову, предусматривает до 12 лет лишения свободы.



ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова случилось в понедельник вечером на Смоленской площади в центре Москвы. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водителя фургона Сергея Захарова спасти не смогли: он скончался в больнице.

