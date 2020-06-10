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Россияне, работающие 1 июля, получат повышенную оплату

20:51, 10.06.2020
Россияне, работающие 1 июля, получат повышенную оплату
Фото: realnoevremya.ru

Россияне, которые будут работать в день голосования по поправкам в Конституцию, получат повышенную оплату труда, остальные — обычную оплату за рабочий день.

Как отметила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, граждане не должны потерять в оплате труда за июль.

Она также уточнила, что порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается 153-й статьей Трудового кодекса, особенности оплаты связаны с системой, установленной для работников, пишет «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

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