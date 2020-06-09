ЦИК Татарстана назвал особенности голосования по поправкам в Конституцию на дому

В Татарстане продолжается прием заявлений от тех, кто хочет участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ вне избирательных участков, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. С 5 июня до 14.00 21 июня заявления можно подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), а с 16 июня — в участковой избирательной комиссии по месту своей регистрации.

В ЦИК РТ сообщили, что к голосующим вне избирательного участка придут со специальным герметичным пакетом, в котором будут бюллетень, бланк заявления о голосовании на дому, защитная маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка, авторучка.

«Впервые мы говорим о бесконтактном голосовании на дому. Члены комиссии и наблюдатели будут соблюдать санитарное дистанцирование, домой к голосующим они заходить не будут, — отметил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

По его словам, человек получает комплект для голосования, возвращается в свою квартиру, заполняет там бюллетень и расписывается в заявлении о голосовании вне помещения за полученный бюллетень.

Ранее сообщалось, что выбрать участок для голосования по поправкам в Конституцию можно через МФЦ.

