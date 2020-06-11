Исследование: почти половина татарстанцев крепко дружит с коллегами по работе

Почти половина (43%) татарстанцев с постоянной работой крепко дружит с некоторыми из коллег, еще 20% дружат со всеми коллегами. Почти каждый третий работник ни с кем из коллег крепко не дружит, говорится в исследовании компании HeadHunter.

38% работающих жителей республики проводят с коллегами внерабочее время, причем почти каждый шестой респондент заявил, что эпидемия коронавируса на это никак не повлияла.

Стоит отметить, что 33% респондентов не считают возможной дружбу между начальником и подчиненным, а 60% имеют прямо противоположное мнение. Чем моложе соискатель, тем скорее он будет считать такую дружбу возможностью, отмечают аналитики.

В целом по России 16% людей заметили, что в связи с переходом на удаленку, у них ухудшились отношения с начальством. Каждый восьмой респондент сообщил об увеличении конфликтов с руководством.

Ранее исследование показало, что треть татарстанцев ощутили снижение зарплат в период пандемии коронавируса.