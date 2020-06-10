Песков сообщил, что в России не существует олигархов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не существует олигархов.

Таким образом он отреагировал на высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские олигархи финансируют радикальных оппозиционеров в его стране.

Песков отверг эти обвинения и уточнил, что олигархами являются те бизнесмены, которые пытаются использовать свои деньги для влияния на политику и сами имеют политические устремления, передает «РИА Новости».

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку. При этом он отметил, что «ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует». На следующий день было объявлено о новом составе кабмина.

