Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства страны.

По данным телеканала «Беларусь-1», глава государства подписал соответствующий указ.

Отмечается, что также сегодня на совещании у президента Белоруссии обсуждались предложения по новому составу правительства. При этом глава республики заметил, что «ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует».



Лукашенко еще в конце мая заявлял, что собирается сформировать новый состав правительства до выборов президента.