Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства страны.
По данным телеканала «Беларусь-1», глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что также сегодня на совещании у президента Белоруссии обсуждались предложения по новому составу правительства. При этом глава республики заметил, что «ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует».
Лукашенко еще в конце мая заявлял, что собирается сформировать новый состав правительства до выборов президента.ОбществоВласть
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