Новости общества

20:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

19:40, 03.06.2020
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства страны.

По данным телеканала «Беларусь-1», глава государства подписал соответствующий указ.

Отмечается, что также сегодня на совещании у президента Белоруссии обсуждались предложения по новому составу правительства. При этом глава республики заметил, что «ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует».

Лукашенко еще в конце мая заявлял, что собирается сформировать новый состав правительства до выборов президента.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем