В Белоруссии назначили новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
По данным БЕЛТА, новым премьером стал экс-председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко. Бывший посол Белоруссии в Китае Николай Снопков назначен вице-премьером республики.
«Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги», — отметил Лукашенко.
Накануне Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства страны. По его словам, «ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует».ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым