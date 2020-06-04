В Белоруссии назначили новый состав правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.



По данным БЕЛТА, новым премьером стал экс-председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко. Бывший посол Белоруссии в Китае Николай Снопков назначен вице-премьером республики.

«Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги», — отметил Лукашенко.

Накануне Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства страны. По его словам, «ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует».