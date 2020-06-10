Universal Pictures и Тимур Бекмамбетов подписали контракт на съемку пяти screenlife-фильмов

Одна из крупнейших кинокомпаний мира Universal Pictures и российский режиссер Тимур Бекмамбетов подписали соглашение на производство пяти картин в формате screenlife. В рамках него действие фильма целиком разворачивается на экранах компьютера или смартфона.

Студия в 2008 году уже выпускала фильм Бекмамбетова «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом в главных ролях, сообщает Deadline.

Первый фильм режиссера в формате screenlife «Убрать из друзей» вышел в 2015 году при участии Universal. Кассовые сборы составили около $65 млн при бюджете в $1 млн.

В феврале стало известно, что Бекмамбетов снимет фильм о побеге из немецкого концлагеря советского летчика Михаила Девятаева. Ленту снимут сразу в двух форматах: помимо горизонтального, она также выйдет в инновационном вертикальном формате. Главную исполнит актер Павел Прилучный.

Бекмамбетов является мужем помощником президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой.