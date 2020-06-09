«Уфа» интересуется защитником сборной Болгарии

Защитник сборной Болгарии и софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в «Уфу», сообщает местное издание Mariсa.

По данным источника, футболист уже согласовал детали контракта с уфимцами. Теперь остается лишь обговорить данную сделку между клубами.

В нынешнем сезоне на счету Чорбаджийски 8 матчей в чемпионате Болгарии, в которых он отметился одной результативной передачей. Также в активе 24-летнего защитника имеются выступления за национальную команду своей страны.

Напомним, ранее стало известно о возможном уходе из «Уфы» румынского игрока Йонуца Неделчару.