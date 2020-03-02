Защитник «Уфы» Неделчару летом может перейти в английский «Уотфорд»

Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару в летнее трансферное окно может перейти в английский «Уотфорд», сообщает Sport24.

Вероятность трансфера футболиста оценивается очень высоко. По сообщению источника, стороны уже провели переговоры о переходе.

Информацию косвенно подтвердил агент игрока Секу Траоре.

«Неделчару может перейти в «Уотфорд»? Действительно, в Англии есть несколько вариантов. Сейчас я веду переговоры с несколькими клубами», — сказал Траоре Sport24.

Ранее сообщалось, что Неделчару мог покинуть клуб в прошедшее зимнее трансферное окно и перейти за 3 млн евро в итальянскую «Брешию», однако стороны не пришли к итоговому соглашению.