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Ефремов прокомментировал случившееся ДТП

21:02, 09.06.2020
Ефремов прокомментировал случившееся ДТП
Фото: r_memel (twitter.com)

Артист Михаил Ефремов впервые прокомментировал вчерашнее ДТП. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения. Заседание проходит в Таганском суде.

«Это все, конечно, чудовищно произошло», — передает его слова «РИА Новости».

На вопрос журналистов, признает ли он свою вину в ДТП, актер ответил «Да», пишет «Интерфакс».

Следствие просит избрать для актера меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в крови Михаила Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны. Также в организме артиста обнаружили алкоголь.

ОбществоПроисшествия
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