Ефремов прокомментировал случившееся ДТП

Артист Михаил Ефремов впервые прокомментировал вчерашнее ДТП. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения. Заседание проходит в Таганском суде.

«Это все, конечно, чудовищно произошло», — передает его слова «РИА Новости».

На вопрос журналистов, признает ли он свою вину в ДТП, актер ответил «Да», пишет «Интерфакс».

Следствие просит избрать для актера меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в крови Михаила Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны. Также в организме артиста обнаружили алкоголь.

