В крови Михаила Ефремова нашли следы наркотиков

В крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП минувшим вечером, нашли следы кокаина и марихуаны.

Как пояснил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах, это остаточные следы наркотиков, которые он употреблял ранее. На конечном результате ДТП они вряд ли отразились.

Также в организме артиста нашли алкоголь. По данным СМИ, во время первого исследования в выдыхаемом воздухе обнаружили 1,05 мг/л алкоголя, во время второго — 1,23 мг/л. Специалисты смогли зафиксировать и другие признаки сильного опьянения: расширенные зрачки, вялую реакцию на свет. Актер промахивался при сведении пальцев рук с закрытыми глазами.

ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова произошло вчера, примерно в 11 вечера, на Смоленской площади в центре Москвы. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водителя фургона Сергея Захарова спасти не смогли: он скончался в больнице.

