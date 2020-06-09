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Премьер-министр РТ оценил новое регбийное поле на стадионе «Тулпар»

20:09, 09.06.2020
Премьер-министр РТ оценил новое регбийное поле на стадионе «Тулпар»
Фото: strelarugby.ru

На казанском стадионе «Тулпар», являющемся домашней ареной регбийного клуба «Стрела», был представлен новый газон. Он обладает всеми необходимыми игровыми качествами, а также отвечает самым высоким требованиям Международной федерации регби.

По завершению работ по замене поля стадион посетила делегация во главе с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, в которую вошли руководитель УФАС по РТ и президент Федерации регби РТ Айрат Шафигуллин, заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов и ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев.

Песошин обсудил с руководством клуба все проделанные ремонтные работы на поле, впечатления от тренировок на нем и подготовку команды к старту чемпионата страны.

Первый матч в чемпионате России среди команд Суперлиги «Стрела» проведет на домашнем стадионе против московского ЦСКА 19 июня.

Спорт Татарстан
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