Премьер-министр РТ оценил новое регбийное поле на стадионе «Тулпар»

На казанском стадионе «Тулпар», являющемся домашней ареной регбийного клуба «Стрела», был представлен новый газон. Он обладает всеми необходимыми игровыми качествами, а также отвечает самым высоким требованиям Международной федерации регби.



По завершению работ по замене поля стадион посетила делегация во главе с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, в которую вошли руководитель УФАС по РТ и президент Федерации регби РТ Айрат Шафигуллин, заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов и ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев.

Песошин обсудил с руководством клуба все проделанные ремонтные работы на поле, впечатления от тренировок на нем и подготовку команды к старту чемпионата страны.

Первый матч в чемпионате России среди команд Суперлиги «Стрела» проведет на домашнем стадионе против московского ЦСКА 19 июня.