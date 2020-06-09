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Кадастровая палата по РТ изменит график работы в связи с Днем России

21:57, 09.06.2020
Кадастровая палата по РТ изменит график работы в связи с Днем России
Фото: kadastr.tatarstan.ru

График работы кадастровой палаты по РТ изменится в связи с празднованием Дня России.

Так, 12 июня будет праздничный выходной день. Накануне, 11 июня, палата будет работать с 8.00 до 16.00. 13 и 14 июня также будут выходными.

С 15 июня кадастровая палата по РТ возобновляет работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее профессор КФУ рассказал, какая погода ждет татарстанцев в День России, 12 июня. Отмечается, что этот день будет самым теплым на неделе.

ОбществоВласть Татарстан
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