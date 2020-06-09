Раздача продуктов от Нагуманова и показ талантов из Дрожжаного: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 9 июня

Сегодня глава Альметьевского района Тимур Нагуманов показал в своем «Инстаграме» раздачу продуктовых наборов в рамках республиканской акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». В частности, он выделил одного из волонтеров проекта — Алишера Каримова. Молодой человек является абсолютным рекордсменом по числу выездов.

А руководитель Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов решил сегодня принять участие в этой акции и лично раздать наборы продуктов нуждающимся. К пожилым людям, как и положено, Иванов приехал в средствах индивидуальной защиты. В комментариях подписчики главы Чистопольского района оставили сердечки и смайлики.

В Татарстане с 5 июня смягчились требования к деятельности спортивных центров, фитнес-клубов и бассейнов, и многие жители республики побежали в спортзалы приводить себя в форму к уже наступившему лету. К тренировкам вернулся и глава Нижнекамского района Айдар Метшин. Он показал пользователям свою тренировку, а точнее, два упражнения. Занимаясь спортом, Метшин не забыл о мерах безопасности и надел маску и перчатки.

Руководитель Новошешминского района поделился сегодня фотографиями с празднества Дня группы советских войск в Германии. Все причастные к этому дню собрались возле памятника Советскому солдату с флагами. Некоторые даже пришли в военной форме.

«С праздником ребята молодцы что поддерживаете воинское братство !!» — написал Козлов.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов рассказал своим подписчикам о начале работ в сквере имени Ленина в Лениногорске. Совсем скоро здесь откроют обновленный фонтан «Балерины». Хусаинов не забыл поинтересоваться у своих подписчиков, интересно ли им, что их ждет в обновленном сквере. Пользователи отреагировали на пост эмоджи в виде аплодисментов и сердечек и знака «Окей».

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров решил показать в своем «Инстаграме» таланты своего края и опубликовал песню «Позови меня» Ангелины Аврелькиной. При этом он не забыл дать ссылку на нее в своем посте. Подписчики оценили композицию и похвалили девушку.