Forbes составил список лучших банков России

Американский журнал Forbes составил список лучших российских банков.

Так, первое место досталось «Райффайзенбанку», второе — «Московскому кредитному банку», замкнул тройку лидеров «Альфа-Банк».

Также в рейтинг вошли «Тинькофф Банк», «Ак Барс», «Авангард», «Почта банк», «Открытие», «Ситибанк», «Кредит Европа банк», «Хоум Кредит» банк, «Санкт-Петербург», «Промсвязьбанк», «Росбанк» и «Уралсиб».

Стоит отметить, что из рейтинга выпали четыре крупнейших госбанка — Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк» и «Россельхозбанк».

В рейтинге учитывался уровень удовлетворенности клиентов по пяти показателям: доверие, условие работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации.

Ранее в рейтинг российских банков по объемам активов на 1 мая вошли 15 кредитных организаций, зарегистрированных в республике. При этом в топ-100 попали только два банка. Двадцатку лидеров замкнул «Ак Барс Банк», переместившийся с 19-го на 20-е место. Объем его активов на 1 мая 2020 года составлял 635,4 млрд рублей. Вторым стал банк «Аверс», поднявшийся с 67-й на 58-ю строчку. Его активы составляют 122,4 млрд рублей.

