Армяне, казахи и киргизы не будут считаться легионерами в следующем сезоне РПЛ

Футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будет считаться легионерами в следующем сезоне-2020/21 РПЛ. Об этом рассказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

«Решение было принято правительством. Вступает ли оно в силу с 1 июня? Приказ министра спорта подписан был еще в прошлом году, по которому граждане ЕАЭС не считаются легионерами и в футболе. Новый сезон начнется с новой формулой легионеров и этими нововведениями.

Это было подписано еще в прошлом году и должно было вступить в силу с 1 июня, но из-за переноса старта сезона вступит с 1 августа», — сказал Рогачев.

Таким образом, со следующего сезона армяне, казахи и киргизы не будут считаться легионерами в РПЛ. Ранее такие же ограничения были сняты с белорусских футболистов, выступающих в России.

Кроме футбола, граждане ЕАЭС в России не будут считаться легионерами в баскетболе, волейболе, регби и хоккее на траве.

В ЕАЭС входят пять стран, в том числе Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.