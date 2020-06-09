23-й тур РПЛ будет посвящен врачам, занятым в борьбе с коронавирусом

Стартовый тур после возобновления РПЛ будет посвящен врачам, которые борются с распространением коронавируса. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи, а также проведут другие акции в их поддержку.

«Посвятить тур медикам, которые борются с коронавирусом, — правильная и очень важная инициатива. Именно благодаря их профессиональной и самоотверженной работе мы сейчас постепенно возвращаемся к привычной жизни», — прокомментировал данное решение президент РПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, ранее на заседании исполкома РФС было принято решение о возобновлении сезона в РПЛ 19 июня.